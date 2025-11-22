Conférence: Comment retrouver du sens quand tout semble nous dépasser ? (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde

Conférence: Comment retrouver du sens quand tout semble nous dépasser ? (Médiathèque centre ville)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Cette conférence de Flavien Lange, Philo-praticien, explore ce qui nous épuise et nous empêche de trouver notre place dans nos relations les décalages, les tensions, les peurs, et surtout ces croyances limitantes qui voilent notre lucidité.

Comment être pleinement soi sans se couper des autres ?

Une invitation à prendre conscience de nos comportements, pour retrouver du sens et construire des relations saines, en toute confiance. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50 mediatheque@brive.fr

