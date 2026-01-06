Conférence Comment se souvient-on ? Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Conférence Comment se souvient-on ?

Lundi 2 février 2026 de 14h30 à 16h. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 14:30:00

fin : 2026-02-02 16:00:00

Date(s) :

2026-02-02

Notre mémoire est sélective, partielle, recomposée, et la remémoration est elle aussi un processus fort complexe qu’on se propose de discuter à travers quelques exemples de la vie quotidienne et de pathologies de la mémoire

Notre mémoire n’est pas aussi fiable qu’on pourrait le penser. En effet, nos souvenirs et nos expériences ne se rangent pas dans des boîtes bien différenciées à l’intérieur desquelles nous pourrions piocher lorsqu’on se remémore un souvenir. .

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 22 30 marie-ange.papa@univ-amu.fr

English :

Our memory is selective, partial and recomposed, and recollection is also a highly complex process, which we propose to discuss through a few examples from everyday life and memory pathologies

