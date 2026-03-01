Conférence Comment traduire et adapter Shakespeare aujourd’hui ? Chartres

Conférence Comment traduire et adapter Shakespeare aujourd’hui ?

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Table ronde avec Clément Camar-Mercier et Cédric Gourmelon. En partenariat avec l’Esperluète.

Clément Camar-Mercier est auteur, traducteur et dramaturge. Il est notamment spécialiste du théâtre élisabéthain et plus particulièrement de William Shakespeare, dont il entreprend une nouvelle traduction de l’œuvre intégrale (chez Acte sud). Au Théâtre sont présentées cette saison les pièces Le Songe d’une nuit d’été et Conte d’hiver dont il a fait la traduction. .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Round table with Clément Camar-Mercier and Cédric Gourmelon. In partnership with Esperluète.

