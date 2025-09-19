Conférence : Commentry et son architecture Micro-Folie Commentry Commentry

Renseignements et réservations :

La Pléiade – 04 70 64 40 60

Début : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T16:00:00

Conférence : Commentry et son architecture

14h30 à la Micro-Folie

Des églises à l’Hôtel de Ville en faisant un détour par la gare, cette conférence mettra en lumière les éléments architecturaux de la cité des Forgerons.

Plus d’infos : www.commentry.fr

Micro-Folie Commentry place de la butte, commentry Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 64 40 60 https://www.commentry.fr/mes-loisirs/culture/micro-folie/

OUVERT À TOUS AUX HORAIRES DE

L’ESPACE CULTUREL LA PLEIADE

Place de la Butte 03600 Commentry Accès aux personnes à mobilité réduite

Arrêt Libellus : « La Pléiade »

Stationnement gratuit, parking PMR

HEURES D’OUVERTURE

Visite libre :

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 14h-18h Samedi : 9h30-12h/14h-18h

Créneaux réservés aux groupes :

mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h30-12h

©Catherine Senotier – Ville de Commentry