Conférence : Commentry et son architecture Micro-Folie Commentry Commentry

Renseignements et réservations :
La Pléiade – 04 70 64 40 60
Conférence : Commentry et son architecture
14h30 à la Micro-Folie
Des églises à l’Hôtel de Ville en faisant un détour par la gare, cette conférence mettra en lumière les éléments architecturaux de la cité des Forgerons.
Plus d’infos : www.commentry.fr
Micro-Folie Commentry place de la butte, commentry Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 64 40 60 https://www.commentry.fr/mes-loisirs/culture/micro-folie/
OUVERT À TOUS AUX HORAIRES DE
L’ESPACE CULTUREL LA PLEIADE
Place de la Butte 03600 Commentry Accès aux personnes à mobilité réduite
Arrêt Libellus : « La Pléiade »
Stationnement gratuit, parking PMR
HEURES D’OUVERTURE
Visite libre :
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 14h-18h Samedi : 9h30-12h/14h-18h
Créneaux réservés aux groupes :
mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h30-12h
©Catherine Senotier – Ville de Commentry