Conférence Commentry, l’histoire de la cité minière Salle Salicis Montluçon
Conférence Commentry, l’histoire de la cité minière Salle Salicis Montluçon vendredi 12 décembre 2025.
Conférence Commentry, l’histoire de la cité minière
Salle Salicis 1 rue Lavoisier Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Conférence animée par Virginie LAROCHE.
.
Salle Salicis 1 rue Lavoisier Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Lecture by Virginie LAROCHE.
German :
Konferenz unter der Leitung von Virginie LAROCHE.
Italiano :
Conferenza di Virginie LAROCHE.
Espanol :
Conferencia de Virginie LAROCHE.
L’événement Conférence Commentry, l’histoire de la cité minière Montluçon a été mis à jour le 2025-07-23 par Montluçon Tourisme