Conférence Communauté de travail Boimondau, un homme, un projet MJC Châteauvert Valence
Conférence Communauté de travail Boimondau, un homme, un projet MJC Châteauvert Valence mardi 18 novembre 2025.
Conférence Communauté de travail Boimondau, un homme, un projet
MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 19:30:00
fin : 2025-11-18 21:30:00
Date(s) :
2025-11-18
Conférence de Michel Chaudy venez découvrir l’histoire incroyable du projet de Marcel Barbu, la communauté de travail Boimondau.
.
MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 culture@mjc-chateauvert.fr
English :
Lecture by Michel Chaudy: come and discover the incredible story of Marcel Barbu’s project, the Boimondau working community.
German :
Vortrag von Michel Chaudy: Erfahren Sie mehr über die unglaubliche Geschichte des Projekts von Marcel Barbu, der Arbeitsgemeinschaft Boimondau.
Italiano :
Conferenza di Michel Chaudy: venite a scoprire l’incredibile storia del progetto di Marcel Barbu, la comunità di lavoro di Boimondau.
Espanol :
Conferencia de Michel Chaudy: venga a descubrir la increíble historia del proyecto de Marcel Barbu, la comunidad de trabajo de Boimondau.
L’événement Conférence Communauté de travail Boimondau, un homme, un projet Valence a été mis à jour le 2025-10-16 par Valence Romans Tourisme