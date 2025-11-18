Conférence Communauté de travail Boimondau, un homme, un projet MJC Châteauvert Valence

Conférence Communauté de travail Boimondau, un homme, un projet

MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence Drôme

Début : 2025-11-18 19:30:00

fin : 2025-11-18 21:30:00

2025-11-18

Conférence de Michel Chaudy venez découvrir l’histoire incroyable du projet de Marcel Barbu, la communauté de travail Boimondau.

MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 culture@mjc-chateauvert.fr

English :

Lecture by Michel Chaudy: come and discover the incredible story of Marcel Barbu’s project, the Boimondau working community.

German :

Vortrag von Michel Chaudy: Erfahren Sie mehr über die unglaubliche Geschichte des Projekts von Marcel Barbu, der Arbeitsgemeinschaft Boimondau.

Italiano :

Conferenza di Michel Chaudy: venite a scoprire l’incredibile storia del progetto di Marcel Barbu, la comunità di lavoro di Boimondau.

Espanol :

Conferencia de Michel Chaudy: venga a descubrir la increíble historia del proyecto de Marcel Barbu, la comunidad de trabajo de Boimondau.

