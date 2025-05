Conférence communication animale – Rue des Arènes Doué-en-Anjou, 7 juin 2025 07:00, Doué-en-Anjou.

Venez faire l’expérience de communications animales en direct avec Alexandra Macé.

Et si vos animaux vous parlaient… et que vous pouviez les comprendre ?

Ne manquez pas la conférence exceptionnelle d’Alexandra Macé lors du Salon Créa’zen aux Arènes de Doué-en-Anjou !

Communication animale en direct !

Un échange d’âme à âme, puissant et lumineux, qui vous permettra de mieux comprendre les messages, besoins ou émotions de votre fidèle compagnon.

Apportez une photo de votre animal (vivant ou défunt).

Alexandra se connectera à lui pour vous transmettre ce qu’il souhaite vous dire… Une expérience qui bouleverse, touche en plein cœur et ouvre de nouvelles perspectives

Présente tout le week-end sur son stand, Alexandra vous accueillera avec bienveillance pour prolonger l’échange ou faire une consultation plus approfondie.

Une occasion unique d’entrer en connexion avec le monde animal autrement.

Samedi 7 juin 2025

Ouverture le samedi de 18h à 19h. .

Rue des Arènes Doué-la-Fontaine

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 65 67 67 12 lamessageredesanimaux@gmail.com

English :

Experience live animal communication with Alexandra Macé.

German :

Erleben Sie mit Alexandra Macé live Tierkommunikation.

Italiano :

Venite a sperimentare la comunicazione animale dal vivo con Alexandra Macé.

Espanol :

Venga a experimentar en directo la comunicación con los animales con Alexandra Macé.

