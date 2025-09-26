Conférence Communication animale Salon des P’tea Chats Le Havre

Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-26 15:00:00

fin : 2025-09-26 16:30:00

2025-09-26

Le Salon des P’Tea Chats organise une conférence sur la communication animale.

Vous êtes-vous déjà demandé ce que pense votre animal ? Cette conférence propose de découvrir la communication animale, c’est un échange, bienveillant, rempli d’amour et accessible à tous.

Pourquoi participer ? Comprendre vos animaux et renforcer votre lien. Explorer une approche respectueuse et intuitive. Vivre un moment unique. .

Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 24 70 17 17 murmureducoeur.contact@gmail.com

