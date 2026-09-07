Conférence – communication non violente Coin nature – rue des terrasses Sarrebourg
mercredi 28 octobre 2026 · Coin nature - rue des terrasses · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Conférence – communication non violente
Coin nature – rue des terrasses Arrière du bâtiment Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 19:30:00
fin : 2026-10-28 21:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Conférence gratuite sur la communication non violente.Adultes
0 .
Coin nature – rue des terrasses Arrière du bâtiment Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 98 40 89 02 unpulse@protonmail.com
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English :
Free lecture on nonviolent communication.
L’événement Conférence – communication non violente Sarrebourg a été mis à jour le 2026-09-07 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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