Conférence – communication non violente Coin nature – rue des terrasses Sarrebourg

mercredi 28 octobre 2026 · Coin nature - rue des terrasses · Sarrebourg

Informations pratiques

Sarrebourg

Conférence – communication non violente

Coin nature – rue des terrasses Arrière du bâtiment Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 19:30:00

fin : 2026-10-28 21:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Conférence gratuite sur la communication non violente.Adultes

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Coin nature – rue des terrasses Arrière du bâtiment Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 98 40 89 02 unpulse@protonmail.com

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English :

Free lecture on nonviolent communication.

L’événement Conférence – communication non violente Sarrebourg a été mis à jour le 2026-09-07 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD