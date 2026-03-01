CONFÉRENCE COMPLOTISME EN LIGNE, NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU !

Place de la Perruque Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 20:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Venez assister à une conférence actuelle sur le Complotisme en ligne, ne pas tomber dans le panneau et apprenez à détecter les arnaques !

Conférence proposée par le conférencier Pascal Marchand et par Pup en Vol. .

Place de la Perruque Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie contact@pupenvol.fr

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English :

Attend a current conference on Online conspiracy, don’t fall for it and learn how to spot scams!

L’événement CONFÉRENCE COMPLOTISME EN LIGNE, NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU ! Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE