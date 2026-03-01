CONFÉRENCE COMPLOTISME EN LIGNE, NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU ! Montesquieu-Volvestre
CONFÉRENCE COMPLOTISME EN LIGNE, NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU ! Montesquieu-Volvestre mercredi 25 mars 2026.
CONFÉRENCE COMPLOTISME EN LIGNE, NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU !
Place de la Perruque Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 20:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Venez assister à une conférence actuelle sur le Complotisme en ligne, ne pas tomber dans le panneau et apprenez à détecter les arnaques !
Conférence proposée par le conférencier Pascal Marchand et par Pup en Vol. .
Place de la Perruque Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie contact@pupenvol.fr
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English :
Attend a current conference on Online conspiracy, don’t fall for it and learn how to spot scams!
L’événement CONFÉRENCE COMPLOTISME EN LIGNE, NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU ! Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE