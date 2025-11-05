Conférence Comprendre et agir face au troubles du comprtement alimentaire Médiathèque Le MIX Mourenx
Conférence Comprendre et agir face au troubles du comprtement alimentaire Médiathèque Le MIX Mourenx mercredi 5 novembre 2025.
Conférence Comprendre et agir face au troubles du comprtement alimentaire
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Ces troubles ne se réduisent pas à une obsession du poids ou à des caprices. Ils révèlent une détresse psychologique profonde, influencée par des facteurs génétiques, sociaux ou environnementaux. .
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
English : Conférence Comprendre et agir face au troubles du comprtement alimentaire
German : Conférence Comprendre et agir face au troubles du comprtement alimentaire
Italiano :
Espanol : Conférence Comprendre et agir face au troubles du comprtement alimentaire
L’événement Conférence Comprendre et agir face au troubles du comprtement alimentaire Mourenx a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Coeur de Béarn