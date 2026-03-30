Conférence Comprendre et dialoguer avec son (pré) adolescent Maison des Services Saint-Pol-de-Léon

Conférence Comprendre et dialoguer avec son (pré) adolescent

Maison des Services 29 rue des Carmes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 19:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Les années adolescentes sont souvent marquées par des changements profonds, tant pour les jeunes que pour leurs proches.

Les questionnements, les tensions et les incompréhensions peuvent rendre le dialogue difficile au quotidien. Pour accompagner les parents et les professionnels dans cette étape clé, Haut-Léon Communauté organise une conférence interactive et vivante.

Animée par Sandrine Bauget, de l’association 1001 petites graines, animatrice certifiée Faber et Mazlish, formée à la communication non violente (CNV), cette soirée proposera des clés concrètes pour mieux comprendre les adolescents et renforcer la qualité des échanges.

À travers des exemples tirés du quotidien et des exercices pratiques, les participants découvriront comment

– Accueillir et accompagner les émotions des adolescents, en décryptant les motivations derrière leurs réactions parfois déroutantes

– Favoriser la coopération et résoudre ensemble les problèmes du quotidien

– Encourager l’autonomie des jeunes. .

Maison des Services 29 rue des Carmes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 69 52

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English : Conférence Comprendre et dialoguer avec son (pré) adolescent

L’événement Conférence Comprendre et dialoguer avec son (pré) adolescent Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX