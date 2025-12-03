Conférence Comprendre la culture sourde Villers-Cotterêts

Conférence Comprendre la culture sourde

En compagnie de l’autrice et mettteuse en scène Jennifer Lesage-David, explorez la richesse de la Langue des Signes Française et de sa culture.

Officiellement reconnue depuis 2005, la Langue des Signe Française est une langue à part entière. Elle incarne également la culture sourde, faite de pratiques artistiques spécifiques telles que l’art sourd, le chansigne (chant en langue des signes), la poésie, ou le Visual Vernacular (un art visuel et gestuel).

Un temps de partage pour mieux comprendre la richesse d’une langue et de sa culture.

Tout public .

English :

Join author and director Jennifer Lesage-David as she explores the richness of French Sign Language and its culture.

