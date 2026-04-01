Conférence Comprendre la déportation des femmes par mesure de répression l’exemple des femmes du convoi des 27 000 par Pierre-Emmanuel Dufayel Mémorial de Falaise Falaise

Conférence Comprendre la déportation des femmes par mesure de répression l’exemple des femmes du convoi des 27 000 par Pierre-Emmanuel Dufayel

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 11:00:00

fin : 2026-04-22 12:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Rendez-vous le mercredi 22 avril au Mémorial de Falaise pour une nouvelle conférence proposée dans le cadre des Mercredis de l’Histoire. Au programme, Comprendre la déportation des femmes par mesure de répression l’exemple des femmes du convoi des 27 000 par Pierre-Emmanuel Dufayel

Rendez-vous le mercredi 22 avril au Mémorial de Falaise pour une nouvelle conférence proposée dans le cadre des Mercredis de l’Histoire.

Au programme, Comprendre la déportation des femmes par mesure de répression l’exemple des femmes du convoi des 27 000 par Pierre-Emmanuel Dufayel, doctorant de l’Université de Caen (laboratoire Histémé) et professeur d’histoire-géographie.

Conférence dans le cadre de l’exposition temporaire Femmes en guerre Engagements et désillusions .

La déportation des femmes sous l’Occupation reste un angle méconnu de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, souvent éclipsé par le récit dominant de la déportation et de la répression masculine. Pourtant, l’expérience des femmes déportées, notamment celles du convoi des 27 000 (parti de Compiègne le 31 janvier 1944 vers Ravensbrück, le plus important de toute l’occupation), révèle des spécificités qui interrogent les mécanismes de la répression nazie, les rapports de genre, les stratégies de survie dans l’univers concentrationnaire, tout en permettant de mieux saisir qui étaient ces femmes réprimées dans les zones occupées. Parmi ce convoi figurent Gaëtane Bouffay et Germaine Tillion dont les portraits sont évoqués dans l’exposition temporaire proposé par le Mémorial de Falaise Femmes en guerre Engagements et désillusions .

Cette conférence propose d’éclairer les dimensions historiques, sociales et mémorielles de cette déportation, en s’appuyant sur des sources archivistiques inédites.

Pratique

✔ Le mercredi 22 avril à 11h au Mémorial de Falaise

✔ Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles .

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97

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English : Conférence Comprendre la déportation des femmes par mesure de répression l’exemple des femmes du convoi des 27 000 par Pierre-Emmanuel Dufayel

Join us on Wednesday 22 April at the Falaise Memorial for a new lecture as part of the Mercredis de l’Histoire series. On the programme: Understanding the deportation of women as a repressive measure: the example of the women on the 27,000-strong convoy by Pierre-Emmanuel Dufayel.

L’événement Conférence Comprendre la déportation des femmes par mesure de répression l’exemple des femmes du convoi des 27 000 par Pierre-Emmanuel Dufayel Falaise a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Falaise Suisse Normande