Conférence Comprendre la généalogie, à la recherche de nos ancêtres Salle Marguerite Boucicaut Verjux

Conférence Comprendre la généalogie, à la recherche de nos ancêtres

Salle Marguerite Boucicaut Place de la Mairie Verjux Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:30:00

2025-12-12

Comprendre la généalogie, à la recherche de nos ancêtres sera le thème de

la conférence organisée par le Groupe d’Études Historiques de Verdun ( GEHV) .

Cette conférence, se déroulera le vendredi 12 Décembre à 20h, salle Marguerite Boucicaut, place de la mairie à Verjux.

Elle sera animée notamment par Christian Truchot, président du Cercle

Généalogique de Chalon et Daniel Dériot, secrétaire du Groupe d’Études

Historiques de Verdun.

ENTREE LIBRE .

Salle Marguerite Boucicaut Place de la Mairie Verjux 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 98 39 85

