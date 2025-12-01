Conférence Comprendre la généalogie, à la recherche de nos ancêtres Salle Marguerite Boucicaut Verjux
Conférence Comprendre la généalogie, à la recherche de nos ancêtres
Salle Marguerite Boucicaut Place de la Mairie Verjux Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 22:30:00
2025-12-12
Comprendre la généalogie, à la recherche de nos ancêtres sera le thème de
la conférence organisée par le Groupe d’Études Historiques de Verdun ( GEHV) .
Cette conférence, se déroulera le vendredi 12 Décembre à 20h, salle Marguerite Boucicaut, place de la mairie à Verjux.
Elle sera animée notamment par Christian Truchot, président du Cercle
Généalogique de Chalon et Daniel Dériot, secrétaire du Groupe d’Études
Historiques de Verdun.
ENTREE LIBRE .
Salle Marguerite Boucicaut Place de la Mairie Verjux 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 98 39 85
