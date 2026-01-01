Conférence Comprendre la météo de nos montagnes Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Conférence Comprendre la météo de nos montagnes

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-01-20 18:00:00

fin : 2026-01-20 20:00:00

2026-01-20

Avec Météo-France

Une occasion rare de comprendre de l’intérieur comment se construit l’information météo qui guide nos sorties, et d’échanger avec celles et ceux qui observent, analysent et prévoient les conditions en montagne au quotidien.

Vous découvrirez comment sont élaborés les bulletins Montagne, quelles données sont recueillies et interprétées, comment travaillent climatologues et prévisionnistes au fil des saisons, et en quoi ces connaissances renforcent la sécurité et l’autonomie de chacun en milieu montagnard.

+33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

With Météo-France

A rare opportunity to understand from the inside how the weather information that guides our outings is put together, and to talk to those who observe, analyze and forecast mountain conditions on a daily basis.

Find out how mountain bulletins are produced, what data is collected and interpreted, how climatologists and forecasters work throughout the seasons, and how this knowledge enhances the safety and autonomy of everyone in the mountains.

