Conférence comprendre la monnaie

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Une conférence de Lilian Nicolini pour se réapproprier les questions monétaires

Qui crée la monnaie que nous utilisons tous les jours ? Comment est-elle émise ? Qui la contrôle ?

Quel rôle jouent les États, les banques et les citoyens dans ces processus ? Le système monétaire peut-il contribuer à la justice, à la solidarité et au bien commun ?

Ces questions ne sont pas réservées aux seuls experts de l’économie. Au contraire, chacun et chacune peut facilement les comprendre et se les réapproprier.

L’objectif de cette conférence est d’expliquer, le plus simplement possible, le fonctionnement du système monétaire. Elle défend l’idée que la monnaie est un sujet politique, étonnant et accessible à tous et toutes ! .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com

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English :

A lecture by Lilian Nicolini to reappropriate monetary issues

Who creates the money we use every day? How is it issued? Who controls it?

L’événement Conférence comprendre la monnaie La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-03-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)