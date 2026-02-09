Conférence comprendre la monnaie Najac

Conférence comprendre la monnaie

11 rue de la Loge Najac Aveyron

Début : Jeudi 2026-02-19

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Une conférence pour se réapproprier les questions monétaires.

Qui crée la monnaie que nous utilisons tous les jours ? Comment est-elle émise ? Qui la contrôle ? Quel rôle jouent les États, les banques et les citoyens dans ces processus ? Le système monétaire peut-il contribuer à la justice, à la solidarité et au bien commun ?

Ces questions ne sont pas réservées aux seuls experts de l’économie. Au contraire, chacun et chacune peut facilement les comprendre et se les réapproprier.

L’objectif de cette conférence est d’expliquer, le plus simplement possible, le fonctionnement du système monétaire. Elle défend l’idée que la monnaie est un sujet politique, étonnant et accessible à tous et toutes ! .

11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 46 02 84 43 info@simplesconferences.com

