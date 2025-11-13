CONFÉRENCE Comprendre le harcèlement

Luc-la-Primaube Aveyron

JEU. 13 NOV. 20h30 Espace St-Exupéry ou en visio

JEU. 13 NOV. 20h30 Espace St-Exupéry ou en visio

Animée par MARINE CLUZEL, consultante parentalité

Le B.A.-BA du harcèlement scolaire parce qu’en parler, c’est déjà agir !

Le harcèlement scolaire n’est pas une fatalité. Souvent banalisé, parfois méconnu, ce sujet central se vaut d’être discuté. Dans cette conférence, nous reviendrons au B.A.-BA du harcèlement

– Comprendre ce qui se joue entre les enfants,

– Repérer les signes d’alerte,

– Adopter les bons réflexes côté parents, professionnels et témoins.

Parce qu’en parler, c’est déjà agir. Et qu’agir ensemble, c’est ce qui change tout.

Gratuit/ Inscription obligatoire .

Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 30 33 accueil@mjcllp.fr

English :

THURS. nOV. 13 ? 20h30 ? Espace St-Exupéry or by videoconference

German :

DO. 13. NOV. ? 20h30 ? Espace St-Exupéry oder per Videokonferenz

Italiano :

GIOVEDI’. 13 NOV. ? 20h30 ? Espace St-Exupéry o in videoconferenza

Espanol :

JUEVES. 13 DE NOVIEMBRE ? 20h30 ? Espace St-Exupéry o en vídeo

