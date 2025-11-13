CONFÉRENCE Comprendre le harcèlement Luc-la-Primaube
CONFÉRENCE Comprendre le harcèlement Luc-la-Primaube jeudi 13 novembre 2025.
CONFÉRENCE Comprendre le harcèlement
Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
JEU. 13 NOV. 20h30 Espace St-Exupéry ou en visio
JEU. 13 NOV. 20h30 Espace St-Exupéry ou en visio
Animée par MARINE CLUZEL, consultante parentalité
Le B.A.-BA du harcèlement scolaire parce qu’en parler, c’est déjà agir !
Le harcèlement scolaire n’est pas une fatalité. Souvent banalisé, parfois méconnu, ce sujet central se vaut d’être discuté. Dans cette conférence, nous reviendrons au B.A.-BA du harcèlement
– Comprendre ce qui se joue entre les enfants,
– Repérer les signes d’alerte,
– Adopter les bons réflexes côté parents, professionnels et témoins.
Parce qu’en parler, c’est déjà agir. Et qu’agir ensemble, c’est ce qui change tout.
Gratuit/ Inscription obligatoire .
Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 30 33 accueil@mjcllp.fr
English :
THURS. nOV. 13 ? 20h30 ? Espace St-Exupéry or by videoconference
German :
DO. 13. NOV. ? 20h30 ? Espace St-Exupéry oder per Videokonferenz
Italiano :
GIOVEDI’. 13 NOV. ? 20h30 ? Espace St-Exupéry o in videoconferenza
Espanol :
JUEVES. 13 DE NOVIEMBRE ? 20h30 ? Espace St-Exupéry o en vídeo
L’événement CONFÉRENCE Comprendre le harcèlement Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2025-11-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)