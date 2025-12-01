Conférence Comprendre les cryptomonnaies Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Conférence Comprendre les cryptomonnaies
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 18:15:00
fin : 2025-12-10 20:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Conférence animée par Jean-Pierre Deschamps, Economiste de formation, Directeur Général de sociétés industrielles.
English :
Conference moderated by Jean-Pierre Deschamps, Economist by training, Managing Director of industrial companies.
German :
Konferenz unter der Leitung von Jean-Pierre Deschamps, ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler, Generaldirektor von Industrieunternehmen.
Italiano :
Conferenza di Jean-Pierre Deschamps, economista di formazione, amministratore delegato di società industriali.
Espanol :
Conferencia de Jean-Pierre Deschamps, Economista de formación, Director General de empresas industriales.
