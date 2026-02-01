Conférence comprendre les enjeux de la défense Salle paroissiale Tulette

Conférence comprendre les enjeux de la défense

Salle paroissiale A côté de l’église Tulette Drôme

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27 19:30:00

2026-02-27

Le thème de cette présentation est de donner les clefs pour comprendre les conflits de notre temps et disposer de quelques éléments structurants pour être un citoyen éclairé dans les débats traitant des problématiques de défense.

Salle paroissiale A côté de l’église Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 04 07 47 associationtulettissime@gmail.com

English :

The aim of this presentation is to give you the keys to understanding the conflicts of our time, and to provide you with a few structuring elements to help you be an enlightened citizen in debates on defense issues.

