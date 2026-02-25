Conférence Comprendre les spécificités du cycle féminin pour mieux pratiquer mon sport Le Balnéum Dinard

Conférence Comprendre les spécificités du cycle féminin pour mieux pratiquer mon sport

Le Balnéum 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27 20:30:00

2026-03-27

Conférence proposée par Octopus Sport, Sport Bretagne, le réseau Malo Paraméd et l’UFS Groupe Roullier.

Une conférence accessible à toutes et tous, pour mieux comprendre le fonctionnement du corps féminin, déconstruire les idées reçues et repartir avec des clés concrètes applicables au quotidien, que l’on soit sportive, pratiquante occasionnelle ou simplement curieuse.

La conférence sera animée par Émilie Rimbert, spécialiste du cycle féminin au naturel, formée pour accompagner les femmes vers une meilleure santé globale harmonie du cycle, nutrition, sport et gestion des émotions. Triathlète de haut niveau, elle apportera des repères concrets et accessibles.

Tarif 10€

Inscription https://www.billetweb.fr/conference-grand-public-cycle-feminin-sport-et-sante?utm_content=mail&utm_medium=email&utm_source=mailing .

Le Balnéum 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

