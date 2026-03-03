CONFÉRENCE COMPRENDRE SON SOMMEIL Montpellier

CONFÉRENCE COMPRENDRE SON SOMMEIL

2 Rue Montpellieret Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : 2026-03-20

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Conférence Comprendre son sommeil

Initiation pour décrypter les causes des nuits perturbées (insomnies, réveils nocturnes) selon les principes de la Médecine Traditionnelle Chinoise afin de retrouver un sommeil stable.

Entrée libre. .

2 Rue Montpellieret Montpellier 34000 Hérault Occitanie info@infusemontpellier.fr

English :

Understanding sleep conference

Initiation to deciphering the causes of disturbed nights (insomnia, nocturnal awakenings) according to the principles of Traditional Chinese Medicine in order to regain stable sleep.

