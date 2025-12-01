Conférence : Compromis, compossibles Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Conférence : Compromis, compossibles Patronage Laïque Jules Vallès Paris jeudi 11 décembre 2025.

La médiation prend une importance croissante dans nos sociétés. Mais ne garde-t-elle pas un certain flou, au dire des médiateurs eux-mêmes ? Qu’est-ce qui résiste donc, en elle, à notre pensée ? En s’éloignant du concept de ‘’compromis’’, impliquant concession et demi-mesure, cette conférence se propose d’explorer le com-possible, et les voies fécondes ouvertes par ce concept.

François Jullien | Philosophe

Le jeudi 11 décembre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/compromis-compossibles +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr