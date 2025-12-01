Conférence : Compromis, compossibles Patronage Laïque Jules Vallès Paris
Conférence : Compromis, compossibles Patronage Laïque Jules Vallès Paris jeudi 11 décembre 2025.
La médiation prend une importance croissante dans nos sociétés. Mais ne garde-t-elle pas un certain flou, au dire des médiateurs eux-mêmes ? Qu’est-ce qui résiste donc, en elle, à notre pensée ? En s’éloignant du concept de ‘’compromis’’, impliquant concession et demi-mesure, cette conférence se propose d’explorer le com-possible, et les voies fécondes ouvertes par ce concept.
Entrée libre sur réservation.
François Jullien | Philosophe
La médiation prend une importance croissante dans nos sociétés. Mais ne garde-t-elle pas un certain flou, au dire des médiateurs eux-mêmes ? Qu’est-ce qui résiste donc, en elle, à notre pensée ?
Le jeudi 11 décembre 2025
de 19h00 à 21h30
gratuit
Entrée libre sur réservation
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-11T20:00:00+01:00
fin : 2025-12-11T22:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-11T19:00:00+02:00_2025-12-11T21:30:00+02:00
Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris
https://www.patronagelaique.eu/event-details/compromis-compossibles +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr