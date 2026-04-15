Conférence / Concert à l’occasion des 40 ans de l’Orchestre national de Jazz Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Conférence / Concert à l’occasion des 40 ans de l’Orchestre national de Jazz

Illustrée musicalement par le big band du CRR dirigé par Cyril Galamini et présentée par les étudiants CPES du cours d’histoire du jazz de Stéphane Audard

Rendez-vous à ne pas manquer : venez fêter les 40 ans de l’Orchestre national de Jazz par le Big band du CRR, dirigé par Cyril Galamini

Le mercredi 15 avril 2026

de 10h00 à 12h30

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T10:00:00+02:00_2026-04-15T12:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS

+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



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