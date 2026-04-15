Conférence / Concert à l’occasion des 40 ans de l’Orchestre national de Jazz Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS
Conférence / Concert à l’occasion des 40 ans de l’Orchestre national de Jazz Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS mercredi 15 avril 2026.
Conférence / Concert à l’occasion des 40 ans de l’Orchestre national de Jazz
Illustrée musicalement par le big band du CRR dirigé par Cyril Galamini et présentée par les étudiants CPES du cours d’histoire du jazz de Stéphane Audard
Rendez-vous à ne pas manquer : venez fêter les 40 ans de l’Orchestre national de Jazz par le Big band du CRR, dirigé par Cyril Galamini
Le mercredi 15 avril 2026
de 10h00 à 12h30
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T10:00:00+02:00_2026-04-15T12:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr
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