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Conférence / Concert à l’occasion des 40 ans de l’Orchestre national de Jazz Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Conférence / Concert à l’occasion des 40 ans de l’Orchestre national de Jazz Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Conférence / Concert à l’occasion des 40 ans de l’Orchestre national de Jazz Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Charles Munch

Adresse : 7, rue Duranti

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif : <p>Placement libre dans la limite des places disponibles</p>

Conférence / Concert à l’occasion des 40 ans de l’Orchestre national de Jazz

Illustrée musicalement par le big band du CRR dirigé par Cyril Galamini et présentée par les étudiants CPES du cours d’histoire du jazz de Stéphane Audard

Rendez-vous à ne pas manquer : venez fêter les 40 ans de l’Orchestre national de Jazz par le Big band du CRR, dirigé par Cyril Galamini
Le mercredi 15 avril 2026
de 10h00 à 12h30
gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T10:00:00+02:00_2026-04-15T12:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti  75011 PARIS
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr


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