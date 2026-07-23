Conférence/Concert de DIDIER LIKENG Forges-les-Eaux

Informations pratiques

Forges-les-Eaux

Conférence/Concert de DIDIER LIKENG

Théâtre municipal Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 20:00:00

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Conférence/Concert de DIDIER LIKENG au Théâtre Municipal, 6 Place des Pavillons à Forges les Eaux.

En première partie, classes CHAM de Sylvain Langlois du collège Saint Exupéry de Forges les Eaux.

Didier Likeng propose une conférence consacrée à l’évolution de la musique gospel, de ses racines profondes à ses expressions contemporaines.

Cette lecture musicale met en lumière les interactions fécondes entre la culture musicale occidentale blanche et les traditions africaines, tout au long de l’histoire.

Elle offre des clés essentielles pour décrypter les codes, les influences et la richesse expressive du gospel.

Accompagné au piano par Philippe Ekoka,

Didier Likeng ponctue cette rencontre d’interprétations chantées illustrant chaque grande étape de l’évolution de cette musique.

Une occasion privilégiée pour les passionnés de musique, musiciens, chanteurs de gospel et chefs de choeur d’approfondir leur compréhension, de s’approprier les fondamentaux de ce répertoire et de vivre plus intensément toute la profondeur du gospel.*

Né à Yaoundé au Cameroun, Didier Likeng est un musicien autodidacte dont le parcours est marqué par une solide expérience du chant choral et de la scène. Très tôt passionné par la musique, il découvre dès l’âge de 9 ans les Negro-spirituals et le Gospel au sein de la chorale de son église, un univers musical qui ne le quittera plus. Après avoir fondé et dirigé plusieurs projets musicaux dans son pays d’origine, il arrive en Europe pour poursuivre et achever ses études universitaires. Passionné et spécialiste des Negro-spirituals et du Gospel qu’il étudie et pratique depuis de nombreuses années, Didier Likeng s’impose rapidement comme l’un des acteurs majeurs de la scène Gospel en Europe et au-delà. Reconnu par ses pairs comme un compositeur inspiré, un artiste talentueux et novateur, il conjugue exigence

artistique et transmission.

Auteur-compositeur, arrangeur et producteur artistique, il a contribué à près de 250 albums, collaborant avec des artistes aux univers musicaux variés. Artiste engagé, pédagogue reconnu et bâtisseur de ponts culturels, Didier Likeng œuvre avec passion à faire rayonner la richesse de la culture musicale africaine, la profondeur et la modernité du Gospel à travers le monde.

Evelyne Pélerin Ngo Maa 06 82 55 11 41 africabom@gmail.com

gospelenbray@gmail.com .

Théâtre municipal Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 55 11 41

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English : Conférence/Concert de DIDIER LIKENG

L’événement Conférence/Concert de DIDIER LIKENG Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux