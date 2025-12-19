Conférence-concert De l’Espagne aux origines du Flamenco Petit Théâtre Houlgate

Conférence-concert De l’Espagne aux origines du Flamenco

Petit Théâtre 10 boulevard de Saint-Philbert Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 17:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

La conférence-concert aborde le Flamenco dans un contexte à la fois historique et géographique, évoquant les particularités des différentes provinces de l’Andalousie, son évolution de ses origines à nos jours.

Ricardo Garcia évoque tour à tour certaines particularités rythmiques et mélodiques du genre, ainsi que certaines techniques spécifiques. Il ponctue son discours des notes de sa guitare, afin d’apporter à ce moment de découverte la dimension nécessaire à la compréhension sensible de cet art, inscrit en 2010 par l’UNESCO au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité . .

Petit Théâtre 10 boulevard de Saint-Philbert Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

English : Conférence-concert De l’Espagne aux origines du Flamenco

Ricardo Garcia discusses some of the rhythmic and melodic particularities of the genre, as well as specific techniques. He punctuates his discourse with the notes of his guitar, bringing to this moment of discovery the dimension necessary for a sensitive understanding of this art form.

