Conférence-concert du Temple Saint-Martin Temple Saint Martin Montbéliard

Conférence-concert du Temple Saint-Martin

Temple Saint Martin Place Saint-Martin Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

CONFÉRENCE-CONCERT

Les chants liturgiques du Temple Saint-Martin –

De son inauguration à la fin du XIXᵉ siècle

Jeudi 23 avril 2026 18 h

Dès l’inauguration du Temple Saint-Martin en 1607, le chant liturgique luthérien y présente des particularités liées à l’absence initiale d’orgue (construit seulement en 1755-1756) et à l’usage abondant de psaumes et cantiques calvinistes issus du Psautier de Genève (ou Psautier huguenot).

La conférence reviendra sur ces répertoires et pratiques singulières

du Psaume CXXII Incontinent que j’eus ouy , entonné lors de l’inauguration le 18 octobre 1607, aux Hymni oder Geistliche Lieder Teutsch und Französisch de Martin Luther — Hymnes ou chansons spirituelles allemandes et françaises de Martin Luther et autres docteurs de l’Église, éditées par Jacques Foillet à Montbéliard en 1618 — jusqu’aux nouveaux choix de psaumes et de cantiques révisés et corrigés, à l’usage des églises, des écoles et des familles de l’Inspection de Montbéliard, élaborés par Georges Kuhn et Henry Duvernoy, et publiés à Montbéliard par Deckherr en 1847-1848.

La conférence de Denis Morrier sera illustrée par des chants conçus pour le Temple Saint-Martin, interprétés par les élèves du Conservatoire du Pays de Montbéliard. .

Temple Saint Martin Place Saint-Martin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence-concert du Temple Saint-Martin

L’événement Conférence-concert du Temple Saint-Martin Montbéliard a été mis à jour le 2026-01-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD