CONFÉRENCE CONCERT Frontignan

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Conférence-concert par le Collectif orchestré qui est un ensemble de musiques actuelles du Conservatoire à rayonnement intercommunal de Sète Agglopôle Méditerranée, sous la direction de Georges Di Isernia.Progamme d’une quinzaine de morceaux, reprises et composition originales, entrecoupé d’un questionnement: que se passe-t-il, ici et ailleurs en même temps? .

Conference-concert by the Collectif Orchestré, a contemporary music ensemble from the Conservatoire à rayonnement intercommunal de Sète Agglopôle Méditerranée, under the direction of Georges Di Isernia.

