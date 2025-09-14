Conférence concert Hildegarde de Bingen Salle des fêtes Cram-Chaban
Conférence concert Hildegarde de Bingen Salle des fêtes Cram-Chaban dimanche 14 septembre 2025.
Conférence concert Hildegarde de Bingen
Salle des fêtes Place de la Mairie Cram-Chaban Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 16:00:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Une conférence concert autour de la figure d’Hildegarde de Bingen, avec Anne Billy.
Salle des fêtes Place de la Mairie Cram-Chaban 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 90 44 57 voixdaunis17@gmail.com
English :
A lecture-concert on the figure of Hildegarde de Bingen, with Anne Billy.
German :
Ein Vortrag Konzert rund um die Figur der Hildegard von Bingen, mit Anne Billy.
Italiano :
Conferenza e concerto sulla figura di Ildegarda di Bingen, con Anne Billy.
Espanol :
Conferencia y concierto sobre la figura de Hildegarda de Bingen, con Anne Billy.
L’événement Conférence concert Hildegarde de Bingen Cram-Chaban a été mis à jour le 2025-09-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin