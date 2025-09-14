Conférence concert Hildegarde de Bingen Salle des fêtes Cram-Chaban

Conférence concert Hildegarde de Bingen

Salle des fêtes Place de la Mairie Cram-Chaban Charente-Maritime

Début : 2025-09-14 16:00:00

Une conférence concert autour de la figure d’Hildegarde de Bingen, avec Anne Billy.

Salle des fêtes Place de la Mairie Cram-Chaban 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 90 44 57 voixdaunis17@gmail.com

English :

A lecture-concert on the figure of Hildegarde de Bingen, with Anne Billy.

German :

Ein Vortrag Konzert rund um die Figur der Hildegard von Bingen, mit Anne Billy.

Italiano :

Conferenza e concerto sulla figura di Ildegarda di Bingen, con Anne Billy.

Espanol :

Conferencia y concierto sobre la figura de Hildegarda de Bingen, con Anne Billy.

