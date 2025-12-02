Conférence concert Jeux d’interprètes, Maurice Denis et la musique Espace Franquin Angoulême

Conférence concert Jeux d’interprètes, Maurice Denis et la musique Espace Franquin Angoulême mardi 2 décembre 2025.

Conférence concert Jeux d’interprètes, Maurice Denis et la musique

Espace Franquin 1 Boulevard Belot Angoulême Charente

Début : Mardi 2025-12-02 18:15:00

2025-12-02

Maurice Denis n’a cessé de contribuer à l’évolution de l’art. Apprécié des musiciens, l’auteur se passionne très jeune pour la musique. L’œuvre et la pensée de Maurice Denis sont confrontées à l’œuvre et à l’esthétique des musiciens qu’il côtoie.

Espace Franquin 1 Boulevard Belot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 mediation__musee@mairie-angouleme.fr

English :

Maurice Denis never ceased to contribute to the evolution of art. Appreciated by musicians, the author developed a passion for music at an early age. The work and thought of Maurice Denis are confronted with the work and aesthetics of the musicians he worked with.

German :

Maurice Denis hat immer wieder zur Entwicklung der Kunst beigetragen. Der von Musikern geschätzte Autor begeisterte sich schon in jungen Jahren für die Musik. Das Werk und die Gedanken von Maurice Denis werden mit dem Werk und der Ästhetik der Musiker, mit denen er in Kontakt kam, verglichen.

Italiano :

Maurice Denis non ha mai smesso di contribuire allo sviluppo dell’arte. Apprezzato dai musicisti, l’autore ha sviluppato una passione per la musica fin dalla più tenera età. L’opera e il pensiero di Maurice Denis si confrontano con l’opera e l’estetica dei musicisti con cui ha lavorato.

Espanol :

Maurice Denis nunca dejó de contribuir al desarrollo del arte. Apreciado por los músicos, el autor desarrolló su pasión por la música a una edad muy temprana. La obra y el pensamiento de Maurice Denis se confrontan con la obra y la estética de los músicos con los que trabajó.

