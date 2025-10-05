Conférence-concert La couleur des notes Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Conférence-concert La couleur des notes Musée Crozatier Le Puy-en-Velay dimanche 5 octobre 2025.
Conférence-concert La couleur des notes
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Une conférence interactive mêlant physique, musique et perception, autour de la synesthésie chez certains musiciens et compositeurs. Extraits joués par un accordéoniste et un clarinettiste, ponctués d’expériences de physiques interactives.
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
An interactive lecture combining physics, music and perception, focusing on synesthesia in certain musicians and composers. Extracts played by an accordionist and a clarinettist, punctuated by interactive physics experiments.
German :
Ein interaktiver Vortrag, der Physik, Musik und Wahrnehmung miteinander verbindet und sich mit der Synästhesie bei bestimmten Musikern und Komponisten befasst. Auszüge werden von einem Akkordeonisten und einem Klarinettisten gespielt und von interaktiven physikalischen Experimenten begleitet.
Italiano :
Una conferenza interattiva che unisce fisica, musica e percezione, incentrata sulla sinestesia in alcuni musicisti e compositori. Estratti suonati da un fisarmonicista e da un clarinettista, intervallati da esperimenti di fisica interattiva.
Espanol :
Conferencia interactiva que combina física, música y percepción, centrada en la sinestesia de algunos músicos y compositores. Extractos interpretados por un acordeonista y un clarinetista, acompañados de experimentos interactivos de física.
