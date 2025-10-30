Conférence-Concert pl Louise Therese de Montaignac Montluçon

Conférence-Concert pl Louise Therese de Montaignac Montluçon jeudi 30 octobre 2025.

Conférence-Concert

pl Louise Therese de Montaignac Chapelle du sacré-cœur Montluçon (Croix verte) Montluçon Allier

Tarif : – – EUR

Tarif non adhérents 12€

Tarif adhérents 10€

Moins de 12 ans gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 19:00:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

De Monteverdi à Morricone la musique joue les couleurs, les finesses, les émotions des œuvres d’une artiste contemporaine



Création de Maurice Musso

(Ancien professeur du conservatoire André Messager de Montluçon)

.

pl Louise Therese de Montaignac Chapelle du sacré-cœur Montluçon (Croix verte) Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 03 03

English :

From Monteverdi to Morricone: music plays on the colors, subtleties and emotions of the works of a contemporary artist



Created by Maurice Musso

(Former teacher at the André Messager Conservatory in Montluçon)

German :

Von Monteverdi bis Morricone: Die Musik spielt die Farben, die Feinheiten und die Emotionen der Werke einer zeitgenössischen Künstlerin



Uraufführung von Maurice Musso

(Ehemaliger Lehrer des Konservatoriums André Messager in Montluçon)

Italiano :

Da Monteverdi a Morricone: la musica gioca con i colori, le sottigliezze e le emozioni delle opere di un artista contemporaneo



Creato da Maurice Musso

(Ex insegnante al Conservatorio André Messager di Montluçon)

Espanol :

De Monteverdi a Morricone: la música juega con los colores, las sutilezas y las emociones de las obras de un artista contemporáneo



Creado por Maurice Musso

(antiguo profesor del Conservatorio André Messager de Montluçon)

L’événement Conférence-Concert Montluçon a été mis à jour le 2025-09-20 par Montluçon Tourisme