Conférence-Concert pl Louise Therese de Montaignac Montluçon

Tarif : – – EUR
Tarif non adhérents 12€
Tarif adhérents 10€
Moins de 12 ans gratuit
Début : 2025-10-30 19:00:00
fin : 2025-10-30
2025-10-30
De Monteverdi à Morricone la musique joue les couleurs, les finesses, les émotions des œuvres d’une artiste contemporaine
Création de Maurice Musso
(Ancien professeur du conservatoire André Messager de Montluçon)
.
pl Louise Therese de Montaignac Chapelle du sacré-cœur Montluçon (Croix verte) Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 03 03
English :
From Monteverdi to Morricone: music plays on the colors, subtleties and emotions of the works of a contemporary artist
Created by Maurice Musso
(Former teacher at the André Messager Conservatory in Montluçon)
German :
Von Monteverdi bis Morricone: Die Musik spielt die Farben, die Feinheiten und die Emotionen der Werke einer zeitgenössischen Künstlerin
Uraufführung von Maurice Musso
(Ehemaliger Lehrer des Konservatoriums André Messager in Montluçon)
Italiano :
Da Monteverdi a Morricone: la musica gioca con i colori, le sottigliezze e le emozioni delle opere di un artista contemporaneo
Creato da Maurice Musso
(Ex insegnante al Conservatorio André Messager di Montluçon)
Espanol :
De Monteverdi a Morricone: la música juega con los colores, las sutilezas y las emociones de las obras de un artista contemporáneo
Creado por Maurice Musso
(antiguo profesor del Conservatorio André Messager de Montluçon)
