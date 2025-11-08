Conférence Concert Oscar Cortés Lieu dit La basse-cour La Boulaye

Lieu dit La basse-cour Bodhi Tree House La Boulaye Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

Début : 2025-11-08 17:30:00

Oscar Cortés Leal est bien plus qu’un musicien ; c’est un artiste aux multiples facettes et un porteur de messages. Originaire de Colombie, il se distingue comme compositeur, guitariste solo, conférencier et facilitateur de bien-être. Sa passion pour l’environnement l’a mené à collaborer sur des projets récompensés, où il a créé des musiques et des paysages sonores pour des initiatives écologiques et des courts-métrages en Amérique latine. Fort de cette double casquette, Oscar a développé une approche unique qui entrelace la créativité, l’énergie et la transformation personnelle, cherchant à éveiller le potentiel humain à travers l’art et la sagesse ancestrale.

La Conférence Un pont entre les mondes

À 17h30, la soirée débutera par un voyage intellectuel et spirituel. Oscar vous invitera à découvrir la sagesse du peuple Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta. Il partagera son expérience personnelle, ayant vécu en immersion totale avec cette communauté pendant plus de quatre ans.

La conférence explorera les principes de la médecine autochtone, en se concentrant sur les pratiques de guérison et d’alignement qui permettent à l’être humain de se reconnecter à la Terre. Oscar ne se contentera pas de narrer ces traditions ; il les mettra en perspective avec les connaissances scientifiques modernes. En s’appuyant sur des références en physique, en biologie, en histoire et même en poésie, il montrera comment la sagesse millénaire des Kogui trouve des échos inattendus dans notre compréhension actuelle du monde et de l’énergie.

Le Concert Une symphonie de l’âme et de la nature

Après le repas, la soirée se conclura avec une expérience musicale hors du commun. Le concert d’Oscar n’est pas un simple divertissement, mais une véritable séance de méditation sonore. Son style musical est un mélange unique de musique instrumentale contemplative, de mélodies traditionnelles latino-américaines et de compositions originales inspirées par la nature et la spiritualité.

À travers sa guitare, Oscar peint des paysages sonores qui évoquent la sérénité des forêts tropicales, la puissance des montagnes et l’harmonie des rituels sacrés. Chaque note est jouée avec l’intention de créer un espace de réalignement et de guérison intérieure. C’est une invitation à fermer les yeux, à se laisser transporter et à ressentir l’énergie vibratoire de la musique, pour un moment de bien-être profond. C’est une expérience sensorielle conçue pour harmoniser l’esprit, le corps et l’âme. .

Lieu dit La basse-cour Bodhi Tree House La Boulaye 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 12 16 63 domfrau@gmail.com

