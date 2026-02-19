Conférence-concert par Béatrice Marchal et l’organiste-pianiste Jean-Luc Guyard Conservatoire Gautier Épinal

Conférence-concert par Béatrice Marchal et l’organiste-pianiste Jean-Luc Guyard

Conservatoire Gautier 22 rue Thiers Épinal Vosges

Dans le cadre du 28e Printemps des Poètes, la bmi d’Épinal vous propose une conférence-concert hors les murs avec Béatrice Marchal, accompagnée par les improvisations au piano de Jean-Luc Guyard, .

Elle présentera l’histoire-poème de la jeune fille qui a prêté ses traits à l’un des personnages de la Mise au tombeau de Chaource. Elle expliquera quel fut l’extraordinaire épanouissement de la statuaire dans la région de Troyes au début du XVIème siècle, le Beau XVI éme siècle , et la passion d’un génial sculpteur pour la beauté. Le destin de Salomé se double de celui d’une femme d’aujourd’hui, dans une même quête de l’amour, à travers musique, images et poésie.Tout public

Conservatoire Gautier 22 rue Thiers Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20

As part of the 28th Printemps des Poètes, the bmi in Épinal invites you to an off-site lecture-concert with Béatrice Marchal, accompanied by piano improvisations from Jean-Luc Guyard.

She will present the story-poem of the young girl who lent her features to one of the characters in the Mise au tombeau de Chaource. She will explain the extraordinary flowering of statuary in the Troyes region at the beginning of the 16th century, le Beau XVI éme siècle , and the passion of a brilliant sculptor for beauty. Salomé’s destiny doubles as that of a woman of today, in the same quest for love, through music, images and poetry.

