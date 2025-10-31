CONFERENCE CONCERT par Maurice MUSSO Plasse Massy 23170 Chambon-sur-Voueize
CONFERENCE CONCERT par Maurice MUSSO Plasse Massy 23170 Chambon-sur-Voueize vendredi 31 octobre 2025.
« Musique et peinture. Sons et couleurs se répondent. A l’honneur, Nicole Decote, Artiste peintre »
De Monteverdi à Morricone la musique joue les couleurs, les finesses, Les émotions des toiles de Peintres et d’une artiste contemporaine.
Au programme, VIVALDI, MONTEVERDI, FAURE, HAENDEL, POULENC, WOLF, PERGOLESI, ROPARTZ, MORRICONE .
Plasse Massy 23170 Abbatiale Ste Valérie (Chambon/Voueize) Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 4 70 28 03 03 messagers.montlucon@gmail.com
