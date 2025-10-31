CONFERENCE CONCERT par Maurice MUSSO Plasse Massy 23170 Chambon-sur-Voueize

CONFERENCE CONCERT par Maurice MUSSO
vendredi 31 octobre 2025.

Abbatiale Ste Valérie
Chambon-sur-Voueize

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

« Musique et peinture. Sons et couleurs se répondent. A l’honneur, Nicole Decote, Artiste peintre »

De Monteverdi à Morricone la musique joue les couleurs, les finesses, Les émotions des toiles de Peintres et d’une artiste contemporaine.

Au programme, VIVALDI, MONTEVERDI, FAURE, HAENDEL, POULENC, WOLF, PERGOLESI, ROPARTZ, MORRICONE .

+33 4 70 28 03 03
messagers.montlucon@gmail.com

