Conférence-concert Saint-Martin rue de l’église Villey-Saint-Étienne

Gratuit
Gratuit
Dimanche 2025-11-09 16:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Conférence par Jean-Pierre Couteau Le cheminement de Martin de Tours .
Concert par l’ensemble Les Voix de Mepomène, sous la direction de Vincent Tricarri.
Déambulation de l’église à la mairie à la recherche de l’âne.Tout public
rue de l’église Église Saint-Martin Villey-Saint-Étienne 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 97 34 mairie.vse@wanadoo.fr
English :
Lecture by Jean-Pierre Couteau: Le cheminement de Martin de Tours .
Concert by Les Voix de Mepomène, conducted by Vincent Tricarri.
Wander from the church to the town hall in search of the donkey.
German :
Vortrag von Jean-Pierre Couteau: Der Weg des Martin von Tours .
Konzert des Ensembles Les Voix de Mepomène unter der Leitung von Vincent Tricarri.
Spaziergang von der Kirche zum Rathaus auf der Suche nach dem Esel.
Italiano :
Conferenza di Jean-Pierre Couteau: Le cheminement de Martin de Tours .
Concerto dell’ensemble Les Voix de Mepomène, diretto da Vincent Tricarri.
Passeggiata dalla chiesa al municipio alla ricerca dell’asino.
Espanol :
Conferencia de Jean-Pierre Couteau: Le cheminement de Martin de Tours .
Concierto del conjunto Les Voix de Mepomène, dirigido por Vincent Tricarri.
Paseo desde la iglesia hasta el ayuntamiento en busca del burro.
