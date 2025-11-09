Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence-concert Saint-Martin rue de l'église Villey-Saint-Étienne

Conférence-concert Saint-Martin

dimanche 9 novembre 2025.

Conférence-concert Saint-Martin

rue de l'église Église Saint-Martin Villey-Saint-Étienne Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Dimanche 2025-11-09 16:30:00
2025-11-09

Conférence par Jean-Pierre Couteau Le cheminement de Martin de Tours .

Concert par l’ensemble Les Voix de Mepomène, sous la direction de Vincent Tricarri.

Déambulation de l’église à la mairie à la recherche de l’âne.Tout public
rue de l’église Église Saint-Martin Villey-Saint-Étienne 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 97 34  mairie.vse@wanadoo.fr

English :

Lecture by Jean-Pierre Couteau: Le cheminement de Martin de Tours .

Concert by Les Voix de Mepomène, conducted by Vincent Tricarri.

Wander from the church to the town hall in search of the donkey.

German :

Vortrag von Jean-Pierre Couteau: Der Weg des Martin von Tours .

Konzert des Ensembles Les Voix de Mepomène unter der Leitung von Vincent Tricarri.

Spaziergang von der Kirche zum Rathaus auf der Suche nach dem Esel.

Italiano :

Conferenza di Jean-Pierre Couteau: Le cheminement de Martin de Tours .

Concerto dell’ensemble Les Voix de Mepomène, diretto da Vincent Tricarri.

Passeggiata dalla chiesa al municipio alla ricerca dell’asino.

Espanol :

Conferencia de Jean-Pierre Couteau: Le cheminement de Martin de Tours .

Concierto del conjunto Les Voix de Mepomène, dirigido por Vincent Tricarri.

Paseo desde la iglesia hasta el ayuntamiento en busca del burro.

