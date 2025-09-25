Conférence Conférence de Christian Noorbergen L’umour dans l’art Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence

Conférence Conférence de Christian Noorbergen L’umour dans l’art Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence jeudi 25 septembre 2025.

Jeudi 25 septembre 2025 à partir de 19h. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-25 19:00:00

La cour des arts vous invite à participez à la conférence de Christian Noorbergen l’umour dans l’art le jeudi 25 septembre à 19h00 au ciné-palace ! .

Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 11 18 72

English :

Join Christian Noorbergen’s lecture on Thursday, 25 September at 7:00 pm at the Ciné-Palace!

German :

Nehmen Sie an der Konferenz von Christian Noorbergen am Donnerstag, den 25. September um 19:00 Uhr im Ciné-Palace teil!

Italiano :

Partecipate alla conferenza di Christian Noorbergen giovedì 25 settembre alle 19.00 al ciné-palace!

Espanol :

Asista a la conferencia de Christian Noorbergen el jueves 25 de septiembre a las 19.00 horas en el ciné-palace

