Conférence Conférence de Christian Noorbergen L’umour dans l’art Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence
Conférence Conférence de Christian Noorbergen L’umour dans l’art Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence jeudi 25 septembre 2025.
Conférence Conférence de Christian Noorbergen L’umour dans l’art
Jeudi 25 septembre 2025 à partir de 19h. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25 19:00:00
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-09-25
Participez à la conférence de Christian Noorbergen le jeudi 25 septembre à 19h00 au ciné-palace !
La cour des arts vous invite à participez à la conférence de Christian Noorbergen l’umour dans l’art le jeudi 25 septembre à 19h00 au ciné-palace ! .
Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 11 18 72
English :
Join Christian Noorbergen’s lecture on Thursday, 25 September at 7:00 pm at the Ciné-Palace!
German :
Nehmen Sie an der Konferenz von Christian Noorbergen am Donnerstag, den 25. September um 19:00 Uhr im Ciné-Palace teil!
Italiano :
Partecipate alla conferenza di Christian Noorbergen giovedì 25 settembre alle 19.00 al ciné-palace!
Espanol :
Asista a la conferencia de Christian Noorbergen el jueves 25 de septiembre a las 19.00 horas en el ciné-palace
L’événement Conférence Conférence de Christian Noorbergen L’umour dans l’art Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-08-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles