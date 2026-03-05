Conférence Conférence inaugurale de la saison égyptienne du Musée de Picardie Amiens

Conférence Conférence inaugurale de la saison égyptienne du Musée de Picardie

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Début : 2026-04-29 18:30:00

fin : 2026-04-29

2026-04-29

Présentation des expositions Egypte Eternelle, photographie de FLORE et l’Egypte se transforme au Musée de Picardie par leurs commissaires, Maya Derrien, conservatrice reponsable des collections Art moderne et Contemporain et Agathe Jagerschmidt-Séguin, conservateur de Antiques et des collections archéologiques.

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles .

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com

English :

Presentation of the exhibitions Egypte Eternelle, photographie de FLORE and L’Egypte se transforme au Musée de Picardie by their curators, Maya Derrien, curator in charge of the Modern and Contemporary Art collections and Agathe Jagerschmidt-Séguin, curator of Antiques and Archaeological Collections.

By appointment only. Subject to availability

