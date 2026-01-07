CONFÉRENCE CONFRÉRIE DE LA SANCH ET CONFRÉRIE DES SAINTES ÉPINES Place des souvenirs d’enfance Torreilles

CONFÉRENCE CONFRÉRIE DE LA SANCH ET CONFRÉRIE DES SAINTES ÉPINES

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:30:00

fin : 2026-02-06 20:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Josianne Cabanas, présidente de l’Association Confrérie des Saintes Epines vous présentera une conférence sur les deux principales confréries de la Passion en Roussillon, à savoir la Confrérie de la Sanch et la Confrérie des Saintes Épines, la première née à Saint-Jacques, la seconde à Saint-Matthieu.

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 33 41

English :

Josianne Cabanas, president of the Association Confrérie des Saintes Epines, will give a talk on the two main Passion brotherhoods in Roussillon, the Confrérie de la Sanch and the Confrérie des Saintes Epines, the former born in Saint-Jacques, the latter in Saint-Matthieu.

