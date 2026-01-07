CONFÉRENCE CONFRÉRIE DE LA SANCH ET CONFRÉRIE DES SAINTES ÉPINES Place des souvenirs d’enfance Torreilles
Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-06 18:30:00
fin : 2026-02-06 20:00:00
2026-02-06
Josianne Cabanas, présidente de l’Association Confrérie des Saintes Epines vous présentera une conférence sur les deux principales confréries de la Passion en Roussillon, à savoir la Confrérie de la Sanch et la Confrérie des Saintes Épines, la première née à Saint-Jacques, la seconde à Saint-Matthieu.
Place des souvenirs d'enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Josianne Cabanas, president of the Association Confrérie des Saintes Epines, will give a talk on the two main Passion brotherhoods in Roussillon, the Confrérie de la Sanch and the Confrérie des Saintes Epines, the former born in Saint-Jacques, the latter in Saint-Matthieu.
