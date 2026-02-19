Conférence Connaître et protéger les tortues marines Salle Gassendi Museum d’Histoire Naturelle Aix-en-Provence

Conférence Connaître et protéger les tortues marines

Jeudi 26 mars 2026 de 18h30 à 20h. Salle Gassendi Museum d’Histoire Naturelle 166 avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26 20:00:00

2026-03-26

Le Muséum vous invite à sa prochaine conférence animée par Emma Hermann, Biologiste marin Enseignante et Bénévole Réseau Tortues Marines France.

Savez-vous qu’il existe 7 espèces de tortues marines dans le monde ? Comment les différencier ? Vivent-elles toutes dans les mêmes eaux ? A travers notre conférence, partez à la découverte des tortues marines ! Vous en apprendrez un peu plus sur leur cycle de vie, leur alimentation, leur reproduction et sur les menaces anthropiques qui pèsent sur ces êtres vivants aussi fascinants que fragiles. .

Salle Gassendi Museum d’Histoire Naturelle 166 avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 81 81 contact_museum@mairie-aixenprovence.fr

English :

The Museum invites you to its next lecture by Emma Hermann, Marine Biologist ? Teacher and volunteer with Réseau Tortues Marines France.

