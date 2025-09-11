Conférence Connect France : l’environnement au cœur du transport aérien Maison de l’Environnement Tremblay-en-France

Les réseaux ENAC Alumni Air France et Groupe ADP ont le privilège d’accueillir Justine COUTARD, Directrice Générale Déléguée du Groupe ADP, accompagnée de Christian GAUTHIER, EVP Transformation & Développement Durable chez Air France.

Ils partageront leur vision et leur expérience sur les enjeux environnementaux majeurs du secteur, dans le cadre d’une conférence exceptionnelle, ouverte à tous (n’hésitez pas à faire suivre cette invitation à vos collègues ou équipes).

Ce rendez-vous sera l’occasion d’explorer ensemble le partenariat renforcé « Connect France » entre Air France et Groupe ADP, une collaboration dédiée à la promotion et à l’accélération de la décarbonation du transport aérien notamment.

Jeudi 11 septembre 2025 à partir de 18h30

Maison de l’Environnement, Rue Louis Couhé à Roissypole

Après la conférence, un moment convivial vous attend pour échanger entre passionnés et élargir votre réseau ! ️

Merci de vous inscrire au préalable pour faciliter l’organisation.

Nous espérons vous voir nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-11T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-11T20:00:00.000+02:00

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/connect-france-conference-sur-les-enjeux-environnementaux-du-transport-aerien-1140

Maison de l’Environnement Rue Louis Couhé 93290 Tremblay en France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis