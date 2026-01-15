CONFÉRENCE CONSCIENCE & RÉSILIENCE Montpellier

CONFÉRENCE CONSCIENCE & RÉSILIENCE

105 Rue Gilles Martinet Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Conférence le samedi 21 février 2026 de 10h30 à 12h (accueil à partir de 10h avec café/thé offert)

Qu’est-ce que la conscience ? Eric essayera de répondre à cette question avec l’aide des pensées de grands philosophes e.g. Descartes, Spinoza, Nietzsche, Freud, Sartre.

Puis Jean-Paul abordera le thème de la résilience sous les aspects sociologiques et anthropologiques…Nous aurons enfin un temps pour les questions/réponses

10€ par personne (café/thé offert + conférence)

14€ par personne (café/thé offert + conférence + cocktail apéritif)

Sur réservation .

105 Rue Gilles Martinet Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 23 79 34 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference on Saturday, February 21, 2026 from 10:30 a.m. to 12 p.m. (welcome from 10 a.m. with complimentary coffee/tea)

What is consciousness? Eric will try to answer this question with the help of thoughts from great philosophers e.g. Descartes, Spinoza, Nietzsche, Freud, Sartre.

