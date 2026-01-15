CONFÉRENCE CONSCIENCE & RÉSILIENCE Montpellier
CONFÉRENCE CONSCIENCE & RÉSILIENCE Montpellier samedi 21 février 2026.
CONFÉRENCE CONSCIENCE & RÉSILIENCE
105 Rue Gilles Martinet Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Conférence le samedi 21 février 2026 de 10h30 à 12h (accueil à partir de 10h avec café/thé offert)
Qu’est-ce que la conscience ? Eric essayera de répondre à cette question avec l’aide des pensées de grands philosophes e.g. Descartes, Spinoza, Nietzsche, Freud, Sartre.
Conférence le samedi 21 février 2026 de 10h30 à 12h (accueil à partir de 10h avec café/thé offert)
Qu’est-ce que la conscience ? Eric essayera de répondre à cette question avec l’aide des pensées de grands philosophes e.g. Descartes, Spinoza, Nietzsche, Freud, Sartre.
Puis Jean-Paul abordera le thème de la résilience sous les aspects sociologiques et anthropologiques…Nous aurons enfin un temps pour les questions/réponses
10€ par personne (café/thé offert + conférence)
14€ par personne (café/thé offert + conférence + cocktail apéritif)
Sur réservation .
105 Rue Gilles Martinet Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 23 79 34 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference on Saturday, February 21, 2026 from 10:30 a.m. to 12 p.m. (welcome from 10 a.m. with complimentary coffee/tea)
What is consciousness? Eric will try to answer this question with the help of thoughts from great philosophers e.g. Descartes, Spinoza, Nietzsche, Freud, Sartre.
L’événement CONFÉRENCE CONSCIENCE & RÉSILIENCE Montpellier a été mis à jour le 2026-01-12 par 34 OT MONTPELLIER