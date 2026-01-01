Conférence Conserver une bonne santé et bien vieillir Espace des Libertés Aubagne

Conférence Conserver une bonne santé et bien vieillir

Mardi 13 janvier 2026 de 18h à 20h. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Conserver une excellente santé et bien vieillir dans un contexte ou la peur, les incertitudes et tensions du quotidien fragilisent notre équilibre.

Conférence animée par Denis Giromini professeur de Hatha Yoga et coach en développement personnel. .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur denisgiromini@gmail.com

English :

Maintaining excellent health and ageing well at a time when fear, uncertainty and the stresses of everyday life are undermining our equilibrium.

