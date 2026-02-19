Conférence construire des bateaux dans le Bas-Adour Espaces et acteurs aux XVIIIème et XIXème siècles

Médiathèque Pey Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’Adour navigable a été pendant plusieurs siècles une route empruntée par une importante batellerie qu’il a fallu construire. Spécialiste du patrimoine fluviomaritime, Sophie Lefort-Lehmann, organise sa conférence autour de ce sujet.

L’Adour navigable a été pendant plusieurs siècles une route empruntée par une importante batellerie qu’il a fallu construire. Spécialiste du patrimoine fluviomaritime, Sophie Lefort-Lehmann, organise sa conférence autour de trois questions : d’où venaient les bois nécessaires à la construction, qui étaient les détenteurs des savoir-faire et où exerçaient-ils ?

À l’issue des échanges, Chantal Boone, et Sophie Lefort-Lehmann, présentent et dédicacent leur dernier livre L’Adour, quand les objets parlent des hommes . .

Médiathèque Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@adoura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence construire des bateaux dans le Bas-Adour Espaces et acteurs aux XVIIIème et XIXème siècles

For several centuries, the navigable Adour was a route used by a large number of inland waterway vessels, which had to be built. Sophie Lefort-Lehmann, a specialist in fluviomaritime heritage, is organizing a conference on this subject.

L’événement Conférence construire des bateaux dans le Bas-Adour Espaces et acteurs aux XVIIIème et XIXème siècles Pey a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans