Conférence Construire en matériaux bio et géosourcés La Fabrique Rêves de Ville Le Mans

Début : 2025-11-06 18:30:00

fin : 2025-11-06 20:00:00

2025-11-06

Conférence Construire avec des matériaux bio et géosourcés animée par Hervé Potin (cabinet Guinée*Potin)

Dans une démarche liée à la problématique des paysages, le cabinet Guinée*Potin s’inscrit dans une architecture de la matière bio et géosourcée.

Réservation conseillée lafabrique@lemans.fr 02 43 47 46 40 .

