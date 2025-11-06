Conférence Construire en matériaux bio et géosourcés La Fabrique Rêves de Ville Le Mans
Début : 2025-11-06 18:30:00
fin : 2025-11-06 20:00:00
2025-11-06
Conférence Construire avec des matériaux bio et géosourcés animée par Hervé Potin (cabinet Guinée*Potin)
Dans une démarche liée à la problématique des paysages, le cabinet Guinée*Potin s’inscrit dans une architecture de la matière bio et géosourcée.
Réservation conseillée lafabrique@lemans.fr 02 43 47 46 40 .
English :
Conference on Building with bio- and geosourced materials by Hervé Potin (Guinée*Potin)
German :
Konferenz Bauen mit bio- und geobasierten Materialien unter der Leitung von Hervé Potin (Kanzlei Guinée*Potin)
Italiano :
Conferenza su Costruire con materiali bio e geosorgenti condotta da Hervé Potin (Guinée*Potin)
Espanol :
Conferencia sobre Construcción con materiales de origen biológico y geológico dirigida por Hervé Potin (Guinée*Potin)
