Conférence – Construire l’Europe de demain Cité de l’économie Paris jeudi 6 novembre 2025.

Jeudi 6 novembre à 18h30

En collaboration avec le Labo de l’Économie sociale et solidaire (ESS) et les Journées de l’économie autrement de Dijon.

Dans le cadre du mois de l’ESS.

Face aux États-Unis et à la Chine, l’Europe cherche à définir son propre modèle. Alors que certains piliers du Green Deal sont remis en cause et que son modèle social et économique montre des signes de fragilité, l’Union européenne doit réaffirmer sa capacité à proposer une vision ambitieuse. En conciliant sobriété écologique et nouvelles formes de solidarité, elle pourrait tracer une voie singulière, fondée sur une transition juste et inclusive. Dans cette dynamique, les acteurs de l’Économie sociale et solidaire ont un rôle central à jouer : catalyseurs d’innovation sociale, garants de la cohésion territoriale et porteurs d’un projet démocratique, ils incarnent une Europe fidèle à ses valeurs et résolument tournée vers l’avenir.

En présence de :

Michel Catinat, économiste, référent sur les questions européennes au Labo de l’ESS, ancien haut fonctionnaire de la Commission européenne.

Salima Chitalia, chargée de projets senior à Pour La Solidarité — PLS (Bruxelles).

Antoine Dubois, vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg, en charge de l’ESS.

Mathilde Dupré, co-directrice de l’Institut Veblen.

Modération : Catherine André, journaliste, rédactrice en chef adjointe d’Alternatives Économiques.

Le Labo de l’Économie sociale et solidaire (ESS) est un think tank de référence pour l’Économie sociale et solidaire, engagé pour la transition écologique juste en France et en Europe.

Les Journées de l’économie autrement ont pour objectif de mettre en valeur la contribution de l’ESS, tout particulièrement de ses formes les plus innovantes, à la transformation de l’économie et de la société. La 10ème édition de ces journées aura lieu les 28 et 29 novembre 2025 à Dijon.

L’Europe peut-elle conjuguer ambition écologique et justice sociale ? Une conférence sur le rôle clé de l’ESS pour bâtir un modèle européen durable et solidaire.

gratuit Public adultes.

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

