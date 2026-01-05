Conférence contée Let’s Play Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Conférence contée Let’s Play

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Avec Julian Delgrange.

Let’s play parle des jeux vidéo, du passage à l’âge adulte, de comment surmonter cette légitime peur de l’effondrement et du besoin de se créer des utopies. On suit en parallèle le parcours scolaire réel d’un jeune homme et son aventure au sein d’un jeu vidéo, d’un monde idéal, rêvé. Tout se mélange et s’imbrique jusqu’à qu’on ne puisse plus distinguer les deux mondes. Un sujet sérieux avec un traitement ludique et humoristique, beaucoup de punchlines et des passages slamés. .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68 contact@mediatheque-orthez.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence contée Let’s Play

L’événement Conférence contée Let’s Play Orthez a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Coeur de Béarn