Conférence Contes et Légendes de Lorraine Grande salle de l’Hôtel de ville de Bouzonville Bouzonville

vendredi 11 septembre 2026 · Grande salle de l'Hôtel de ville de Bouzonville · Bouzonville

Informations pratiques

Bouzonville

Conférence Contes et Légendes de Lorraine

Grande salle de l’Hôtel de ville de Bouzonville 1 Place du Général de Gaulle Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

La Société d’Histoire et d’Archéologie des Pays de la Nied (SHAN) vous invite à une conférence passionnante autour de notre patrimoine régional: Contes et légendes, un patrimoine méconnu animée par Kévin Gœuriot, historien, écrivain et spécialiste de l’histoire et du patrimoine lorrain.

La soirée débutera par un hommage à Mathias Müller et à ses tableaux.

Une belle occasion de découvrir les récits, les traditions et les légendes qui font la richesse de notre territoire.Tout public

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Grande salle de l’Hôtel de ville de Bouzonville 1 Place du Général de Gaulle Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

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English :

The Society for History and Archaeology of the Pays de la Nied (SHAN) invites you to a fascinating lecture on our regional heritage: “Tales and Legends: A Little-Known Heritage,” presented by Kevin Gouriot, historian, writer, and specialist in the history and heritage of Lorraine.

The evening will begin with a tribute to Mathias Müller and his paintings.

This is a wonderful opportunity to discover the stories, traditions, and legends that enrich our region.

L’événement Conférence Contes et Légendes de Lorraine Bouzonville a été mis à jour le 2026-08-19 par TROIS FRONTIERES TOURISME