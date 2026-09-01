Conférence Contes et Légendes de Lorraine Grande salle de l’Hôtel de ville de Bouzonville Bouzonville
vendredi 11 septembre 2026 · Grande salle de l'Hôtel de ville de Bouzonville · Bouzonville
Informations pratiques
Bouzonville
Conférence Contes et Légendes de Lorraine
Grande salle de l’Hôtel de ville de Bouzonville 1 Place du Général de Gaulle Bouzonville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
La Société d’Histoire et d’Archéologie des Pays de la Nied (SHAN) vous invite à une conférence passionnante autour de notre patrimoine régional: Contes et légendes, un patrimoine méconnu animée par Kévin Gœuriot, historien, écrivain et spécialiste de l’histoire et du patrimoine lorrain.
La soirée débutera par un hommage à Mathias Müller et à ses tableaux.
Une belle occasion de découvrir les récits, les traditions et les légendes qui font la richesse de notre territoire.Tout public
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Grande salle de l’Hôtel de ville de Bouzonville 1 Place du Général de Gaulle Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44
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English :
The Society for History and Archaeology of the Pays de la Nied (SHAN) invites you to a fascinating lecture on our regional heritage: “Tales and Legends: A Little-Known Heritage,” presented by Kevin Gouriot, historian, writer, and specialist in the history and heritage of Lorraine.
The evening will begin with a tribute to Mathias Müller and his paintings.
This is a wonderful opportunity to discover the stories, traditions, and legends that enrich our region.
L’événement Conférence Contes et Légendes de Lorraine Bouzonville a été mis à jour le 2026-08-19 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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