Conférence Contes et légendes des Vosges Bar Le Grattoir Gérardmer

Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer Vosges

Gratuit

Gratuit

Jeudi 2025-07-10 20:00:00

fin : 2025-07-10

2025-07-10

Venez (re)découvrir les contes de votre enfance et les légendes qui ont façonnées les Vosges.Tout public

Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 7 77 80 17 04 e.grattoir@gmail.com

English :

Come and (re)discover the tales of your childhood and the legends that shaped the Vosges.

German :

Entdecken Sie die Märchen Ihrer Kindheit (wieder) und die Legenden, die die Vogesen geprägt haben.

Italiano :

Venite a (ri)scoprire i racconti della vostra infanzia e le leggende che hanno segnato i Vosgi.

Espanol :

Venga a (re)descubrir los cuentos de su infancia y las leyendas que han dado forma a los Vosgos.

